Симион сообщил о «мертвых душах» в избирательных списках в Румынии
Кандидат в президенты Румынии, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион рассказал в ходе брифинга о наличии 1,7 млн умерших граждан в списках избирателей. Видеозапись брифинга опубликована на его странице в Facebook
«В первом туре у нас не было случаев, когда умершие люди внезапно воскресали и голосовали. Надеемся, что этого не произойдет и сейчас», – заявил Симион.
Он объявил о создании экстренной линии в WhatsApp, на которой граждане могут проверить, не проголосовали ли на президентских выборах их умершие родственники или друзья. Инициатива связана с давней проблемой актуализации избирательных списков в Румынии. Симион указал, что в списках избирателей числятся порядка 18 млн человек, что вызывает вопросы, учитывая значительное сокращение населения страны в связи с трудовой миграцией в последние десятилетия.
18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая Симион победил в первом туре, набрав 40,96% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан с результатом 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску, который получил 20,07% голосов.
Как сообщало Politico, власти Евросоюза опасаются возможного избрания Симиона. Брюссель и европейские чиновники обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо.