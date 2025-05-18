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Симион сообщил о «мертвых душах» в избирательных списках в Румынии

Ведомости

Кандидат в президенты Румынии, лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симион рассказал в ходе брифинга о наличии 1,7 млн умерших граждан в списках избирателей. Видеозапись брифинга опубликована на его странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В первом туре у нас не было случаев, когда умершие люди внезапно воскресали и голосовали. Надеемся, что этого не произойдет и сейчас», – заявил Симион.

Он объявил о создании экстренной линии в WhatsApp, на которой граждане могут проверить, не проголосовали ли на президентских выборах их умершие родственники или друзья. Инициатива связана с давней проблемой актуализации избирательных списков в Румынии. Симион указал, что в списках избирателей числятся порядка 18 млн человек, что вызывает вопросы, учитывая значительное сокращение населения страны в связи с трудовой миграцией в последние десятилетия.

18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая Симион победил в первом туре, набрав 40,96% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан с результатом 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску, который получил 20,07% голосов.

Как сообщало Politico, власти Евросоюза опасаются возможного избрания Симиона. Брюссель и европейские чиновники обеспокоены тем, что 38-летний «смутьян» присоединится к нынешнему «дуэту разрушителей» – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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