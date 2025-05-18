Симион сообщил о «мертвых душах» в избирательных списках в Румынии

Он объявил о создании экстренной линии в WhatsApp, на которой граждане могут проверить, не проголосовали ли на президентских выборах их умершие родственники или друзья. Инициатива связана с давней проблемой актуализации избирательных списков в Румынии. Симион указал, что в списках избирателей числятся порядка 18 млн человек, что вызывает вопросы, учитывая значительное сокращение населения страны в связи с трудовой миграцией в последние десятилетия.