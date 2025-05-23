Афганистан ведет переговоры с Россией и Китаем о торговле в местных валютах
Администрация «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ведет переговоры с Россией и Китаем о том, чтобы их банки могли осуществлять торговые операции в местных валютах. Об этом написал Reuters со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.
«Мы ведем специализированные переговоры по этому вопросу, учитывая региональные и глобальные экономические перспективы, санкции и проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, а также те, с которыми сталкивается Россия», – сказал Азизи.
17 мая Азизи сообщил, что специалисты России и Афганистана обсуждают вопрос торговли в национальных валютах. Кабул настроен на увеличение товарооборота с Москвой, до этого он составлял около $300 млн.
Аналогичное предложение поступило и китайскому посольству в Кабуле, сообщил Reuters. «Сформирована рабочая группа из представителей [афганского] министерства торговли и китайского посольства, <...> переговоры продолжаются», – сказал Азизи в интервью. Он добавил, что Афганистан ежегодно имеет около $1 млрд в торговле с Китаем.
17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России. 16 мая Афганистан представил кандидатуру посла страны в России. По мнению спецпредставителя президента, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании властей страны.