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Афганистан ведет переговоры с Россией и Китаем о торговле в местных валютах

Ведомости

Администрация «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ведет переговоры с Россией и Китаем о том, чтобы их банки могли осуществлять торговые операции в местных валютах. Об этом написал Reuters со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.

«Мы ведем специализированные переговоры по этому вопросу, учитывая региональные и глобальные экономические перспективы, санкции и проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, а также те, с которыми сталкивается Россия», – сказал Азизи.

17 мая Азизи сообщил, что специалисты России и Афганистана обсуждают вопрос торговли в национальных валютах. Кабул настроен на увеличение товарооборота с Москвой, до этого он составлял около $300 млн.

Аналогичное предложение поступило и китайскому посольству в Кабуле, сообщил Reuters. «Сформирована рабочая группа из представителей [афганского] министерства торговли и китайского посольства, <...> переговоры продолжаются», – сказал Азизи в интервью. Он добавил, что Афганистан ежегодно имеет около $1 млрд в торговле с Китаем.

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России. 16 мая Афганистан представил кандидатуру посла страны в России. По мнению спецпредставителя президента, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании властей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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