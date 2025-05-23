Афганистан ведет переговоры с Россией и Китаем о торговле в местных валютах

Администрация «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ведет переговоры с Россией и Китаем о том, чтобы их банки могли осуществлять торговые операции в местных валютах. Об этом написал Reuters со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.