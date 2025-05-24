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Самолеты с освобожденными из плена военнослужащими прибыли в Подмосковье

Ведомости

307 российских военнослужащих, которые были освобождены из плена на Украине, прилетели в Подмосковье на самолетах, передает телеканал «Звезда».

В Москве вернувшиеся на родину солдаты смогут получить необходимое лечение или пройти реабилитацию в медучреждениях Министерства обороны РФ, по данным телеканала.

24 мая прошла вторая часть обмена военнопленными между Россией и Украиной. Оба государства смогли вернуть по 307 человек. Сначала российские граждане находились в Белоруссии и получали как первую медицинскую, так и психологическую помощь. 23 мая в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Обмен происходит по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая, где было принято решение провести его по формуле «1000 на 1000».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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