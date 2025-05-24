Самолеты с освобожденными из плена военнослужащими прибыли в Подмосковье

24 мая прошла вторая часть обмена военнопленными между Россией и Украиной. Оба государства смогли вернуть по 307 человек. Сначала российские граждане находились в Белоруссии и получали как первую медицинскую, так и психологическую помощь. 23 мая в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Обмен происходит по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая, где было принято решение провести его по формуле «1000 на 1000».