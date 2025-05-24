Хинштейн: начался процесс оформления выплат для освобожденных из плена курян
В Курской области начали оформлять документы на получения выплат для освобожденных из украинского плена жителей, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам врио главы Курской области, 18 человек находятся в пунктах временного размещения, за частью из них приезжали родственники. Вернувшиеся на родину граждане проходят медицинские обследования. Среди бумаг, процесс оформления которых уже начался, Хинштейн назвал выплаты на сертификаты, социальные выплаты тем, у кого утрачены документы, пенсии, не доходившие до людей с августа.
«Судьба каждого на собственном контроле», – подчеркнул врио губернатора.
23 мая начался масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. В ходе первого его дня на родину вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, среди них были и куряне. Минобороны сообщало об их отправке в Белоруссию для получения необходимой медицинской и психологической помощи и дальнейшем прибытии в Россию с предоставлением лечения в учреждениях ведомства.