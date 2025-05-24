Хинштейн: начался процесс оформления выплат для освобожденных из плена курян

23 мая начался масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. В ходе первого его дня на родину вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, среди них были и куряне. Минобороны сообщало об их отправке в Белоруссию для получения необходимой медицинской и психологической помощи и дальнейшем прибытии в Россию с предоставлением лечения в учреждениях ведомства.