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Хинштейн: начался процесс оформления выплат для освобожденных из плена курян

Ведомости

В Курской области начали оформлять документы на получения выплат для освобожденных из украинского плена жителей, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам врио главы Курской области, 18 человек находятся в пунктах временного размещения, за частью из них приезжали родственники. Вернувшиеся на родину граждане проходят медицинские обследования. Среди бумаг, процесс оформления которых уже начался, Хинштейн назвал выплаты на сертификаты, социальные выплаты тем, у кого утрачены документы, пенсии, не доходившие до людей с августа.

«Судьба каждого на собственном контроле», – подчеркнул врио губернатора.

23 мая начался масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. В ходе первого его дня на родину вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, среди них были и куряне. Минобороны сообщало об их отправке в Белоруссию для получения необходимой медицинской и психологической помощи и дальнейшем прибытии в Россию с предоставлением лечения в учреждениях ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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