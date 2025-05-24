Трамп: США больше не будут насильственно навязывать демократию
Армия США не должна насильственно распространять демократию «под дулом пистолета» и преобразовывать чужие культуры, заявил президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт, передают «Известия».
По словам американского лидера, цель вооруженных сил государства – защищать интересы страны, «подавляя любые риски» и устраняя угрозы, а также оберегать собственные границы от вторжения, и это фундаментальный принцип США.
Во время выступления Трамп рассказал, что государство производит в большом объеме гиперзвуковые ракеты, и вновь объявил, что Россия якобы украла их чертежи в период президентства Барака Обамы.
20 мая американский журнал The National Interest сообщил, что помощь НАТО Украине в конфликте с Россией привела к военной отсталости страны. «Нынешнее положение Украины могло бы быть не таким шатким, если бы ее с самого начала поощряли сохранять свои собственные системы вместо того, чтобы полагаться на иностранные», – пояснило издание.