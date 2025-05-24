20 мая американский журнал The National Interest сообщил, что помощь НАТО Украине в конфликте с Россией привела к военной отсталости страны. «Нынешнее положение Украины могло бы быть не таким шатким, если бы ее с самого начала поощряли сохранять свои собственные системы вместо того, чтобы полагаться на иностранные», – пояснило издание.