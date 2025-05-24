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Трамп: США больше не будут насильственно навязывать демократию

Ведомости

Армия США не должна насильственно распространять демократию «под дулом пистолета» и преобразовывать чужие культуры, заявил президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт, передают «Известия».

По словам американского лидера, цель вооруженных сил государства – защищать интересы страны, «подавляя любые риски» и устраняя угрозы, а также оберегать собственные границы от вторжения, и это фундаментальный принцип США.

Во время выступления Трамп рассказал, что государство производит в большом объеме гиперзвуковые ракеты, и вновь объявил, что Россия якобы украла их чертежи в период президентства Барака Обамы.

20 мая американский журнал The National Interest сообщил, что помощь НАТО Украине в конфликте с Россией привела к военной отсталости страны. «Нынешнее положение Украины могло бы быть не таким шатким, если бы ее с самого начала поощряли сохранять свои собственные системы вместо того, чтобы полагаться на иностранные», – пояснило издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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