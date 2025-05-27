Зеленский пригрозил России ответом на удары по Украине
Украина готова нанести ответ на удары со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
«Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – ключевые элементы», – заявил он.
В Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая Киев ощутимо усилил атаки беспилотников на территорию России. С 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.
В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Основные цели ударов: военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты дислокации наемников, предприятия, производящие ракетное оружие и беспилотники.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что президент РФ Владимир Путин дал понять, что нельзя безнаказанно атаковать Россию беспилотниками. «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать», – сказал он.