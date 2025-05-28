СМИ: Зеленский досрочно покинул Германию
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно вернулся на Украину из Германии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на представителей служб безопасности.
Издание сообщает, что Зеленский должен был присутствовать на вручении премии Карла Великого председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 29 мая, но «вместо этого он сразу же возвращается на Украину».
«РБК-Украина» со ссылкой на источник позже сообщило, что информация немецкой газеты не соответствует действительности.
Зеленский прибыл в Германию 28 мая, где встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В тот же день состоялось подписание соглашения о дальнобойном оружии между министрами обороны двух стран Борисом Писториусом и Рустемом Умеровым. За два дня до этого, 26 мая, канцлер объявил, что Берлин больше не ограничивает Киев в дальности применения немецкого оружия.