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СМИ: Зеленский досрочно покинул Германию

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Президент Украины Владимир Зеленский досрочно вернулся на Украину из Германии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на представителей служб безопасности.

Издание сообщает, что Зеленский должен был присутствовать на вручении премии Карла Великого председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 29 мая, но «вместо этого он сразу же возвращается на Украину».

«РБК-Украина» со ссылкой на источник позже сообщило, что информация немецкой газеты не соответствует действительности. 

Зеленский прибыл в Германию 28 мая, где встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В тот же день состоялось подписание соглашения о дальнобойном оружии между министрами обороны двух стран Борисом Писториусом и Рустемом Умеровым. За два дня до этого, 26 мая, канцлер объявил, что Берлин больше не ограничивает Киев в дальности применения немецкого оружия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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