СМИ: Зеленский досрочно покинул Германию

Зеленский прибыл в Германию 28 мая, где встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В тот же день состоялось подписание соглашения о дальнобойном оружии между министрами обороны двух стран Борисом Писториусом и Рустемом Умеровым. За два дня до этого, 26 мая, канцлер объявил, что Берлин больше не ограничивает Киев в дальности применения немецкого оружия.