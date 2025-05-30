Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16
За уничтожение американского истребителя F-16 российские военнослужащие получили 15 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уральскую компанию по производству пропантов «Форэс».
Денежные сертификаты получили 12 военных ВС РФ, причастных к ликвидации цели. Церемония награждения состоялась 29 мая на приграничной территории в присутствии командования.
«Форэс» в декабре 2024 г. пообещала выплатить вознаграждение в размере 15 млн руб. за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне боевых действий на Украине. Тогда сообщалось, что военные могли сбить принадлежащий Украине военный самолет над Запорожской областью.
13 апреля 2025 г. Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины.
В июле прошлого года бойцам группировки войск «Центр» вручили денежное вознаграждение за уничтожение западной техники на авдеевском направлении. Тогда заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин сообщал, что поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16 – вознаграждение за первый составит 15 млн руб.