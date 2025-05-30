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Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16

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За уничтожение американского истребителя F-16 российские военнослужащие получили 15 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уральскую компанию по производству пропантов «Форэс».

Денежные сертификаты получили 12 военных ВС РФ, причастных к ликвидации цели. Церемония награждения состоялась 29 мая на приграничной территории в присутствии командования.

«Форэс» в декабре 2024 г. пообещала выплатить вознаграждение в размере 15 млн руб. за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне боевых действий на Украине. Тогда сообщалось, что военные могли сбить принадлежащий Украине военный самолет над Запорожской областью.

13 апреля 2025 г. Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины.

В июле прошлого года бойцам группировки войск «Центр» вручили денежное вознаграждение за уничтожение западной техники на авдеевском направлении. Тогда заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин сообщал, что поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16 – вознаграждение за первый составит 15 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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