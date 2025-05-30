Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16

В июле прошлого года бойцам группировки войск «Центр» вручили денежное вознаграждение за уничтожение западной техники на авдеевском направлении. Тогда заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин сообщал, что поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16 – вознаграждение за первый составит 15 млн руб.