Уральская компания пообещала выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

О том, что за уничтожение первого F-16 будет выплачена премия в 15 млн руб., Шмотьев сообщил в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сейчас в пресс-службе «Форэс» подтвердили готовность перечислить деньги и добавили, что ждут официального подтверждения информации от Минобороны РФ.