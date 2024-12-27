Уральская компания пообещала выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
Уральская компания по производству пропантов «Форэс» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Коммерсантъ». 26 декабря появилась информация о том, что российские военные могли сбить принадлежащий Украине военный самолет над Запорожской областью.
«Выплата за сбитый F-16 – наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил гендиректор «Форэс» Сергей Шмотьев.
26 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что российские военные, по предварительным данным, сбили принадлежащий Украине американский истребитель F-16, когда тот атаковал Запорожскую область. В Минобороны РФ сведения официально не комментировали.
О том, что за уничтожение первого F-16 будет выплачена премия в 15 млн руб., Шмотьев сообщил в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сейчас в пресс-службе «Форэс» подтвердили готовность перечислить деньги и добавили, что ждут официального подтверждения информации от Минобороны РФ.