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Уральская компания пообещала выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

Ведомости

Уральская компания по производству пропантов «Форэс» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Коммерсантъ». 26 декабря появилась информация о том, что российские военные могли сбить принадлежащий Украине военный самолет над Запорожской областью.

«Выплата за сбитый F-16 – наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил гендиректор «Форэс» Сергей Шмотьев.

26 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что российские военные, по предварительным данным, сбили принадлежащий Украине американский истребитель F-16, когда тот атаковал Запорожскую область. В Минобороны РФ сведения официально не комментировали.

О том, что за уничтожение первого F-16 будет выплачена премия в 15 млн руб., Шмотьев сообщил в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сейчас в пресс-службе «Форэс» подтвердили готовность перечислить деньги и добавили, что ждут официального подтверждения информации от Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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