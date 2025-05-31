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Госдеп: США обозначили свои условия по Украине

Ведомости

США имеют собственные требования к мирному урегулированию конфликта на Украине, но сам процесс переговоров должен вестись между его прямыми участниками – Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

«Президент [Дональд Трамп] очень публично высказывает свою позицию <...> Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», – сказала она, добавив, что не может раскрывать детали дипломатических подходов (цитата по «РИА Новости»).

По словам Брюс, Вашингтон рассчитывает на сжатые сроки переговоров, которые не должны длиться месяцами или годами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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