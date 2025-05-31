Госдеп: США обозначили свои условия по Украине
США имеют собственные требования к мирному урегулированию конфликта на Украине, но сам процесс переговоров должен вестись между его прямыми участниками – Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
«Президент [Дональд Трамп] очень публично высказывает свою позицию <...> Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», – сказала она, добавив, что не может раскрывать детали дипломатических подходов (цитата по «РИА Новости»).
По словам Брюс, Вашингтон рассчитывает на сжатые сроки переговоров, которые не должны длиться месяцами или годами.