Россия получила список из 339 фамилий украинских детей
Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает «РИА Новости».
«Мы наконец получили полный список. Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 000, 339 фамилий. По каждому из этих имен мы будем отрабатывать», – сказал Мединский.
Он подчеркнул, что эти дети «никем не похищенные»: « Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем родителей. И если появляются родители, мы их возвращаем».
Как отметил глава российской делегации, Украина устроила из темы якобы похищения детей «шоу для европейцев».
В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд российской и украинской делегаций. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены.