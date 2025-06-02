Россия получила список из 339 фамилий украинских детей

Он подчеркнул, что эти дети «никем не похищенные»: « Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем родителей. И если появляются родители, мы их возвращаем».