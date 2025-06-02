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Россия получила список из 339 фамилий украинских детей

Ведомости

Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает «РИА Новости».

«Мы наконец получили полный список. Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 000, 339 фамилий. По каждому из этих имен мы будем отрабатывать», – сказал Мединский.

Он подчеркнул, что эти дети «никем не похищенные»: « Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем родителей. И если появляются родители, мы их возвращаем».

Как отметил глава российской делегации, Украина устроила из темы якобы похищения детей «шоу для европейцев».

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд российской и украинской делегаций. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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