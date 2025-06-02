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Reuters: США одобрили привлечение в сирийскую армию иностранных джихадистов

Ведомости

Американская сторона одобрила план сирийского руководства по включению иностранных джихадистов в состав армии при условии, что это будет сделано прозрачно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента США Дональда Трампа.

Представители вооруженных сил Сирии рассказали агентству, что план предполагает присоединение к подразделению 84-й дивизии армии около 3500 иностранных боевиков. В основном в него войдут уйгуры из Китая и соседних стран, пишет Reuters.

Спецпосланник президента США в Сирии Томас Баррак выразил мнение, что лучше оставить бойцов, которые лояльны к новой администрации Сирии, чем исключать их.

Источники, близкие к министерству обороны Сирии, сообщили Reuters, что временный лидер страны Ахмед аш-Шараа и его окружение убеждали западных собеседников в том, что привлечение иностранных боевиков в армию будет менее рискованным с точки зрения безопасности, чем их отказ от участия в боевых действиях. По их мнению, это может привести к тому, что они попадут под влияние «Аль-Каиды» или «Исламского государства» (обе организации признаны террористическими в РФ, запрещены).

13 мая Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, которые действовали в отношении Сирии со времен правления бывшего президента арабской республики Башара Асада.

29 мая Баррак поднял американский флаг над резиденцией посла впервые с момента закрытия посольства в феврале 2012 г. «Намерение Америки и видение президента заключаются в том, что мы должны дать этому молодому правительству шанс, не вмешиваясь, не выдвигая требований, не ставя условий, не навязывая нашу культуру вашей культуре», – заявил он.

В декабре 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Бывший президент Сирии Асад получил политическое убежище в России. 29 января исполняющим обязанности главы государства стал аш-Шараа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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