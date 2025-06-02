Reuters: США одобрили привлечение в сирийскую армию иностранных джихадистов

Источники, близкие к министерству обороны Сирии, сообщили Reuters, что временный лидер страны Ахмед аш-Шараа и его окружение убеждали западных собеседников в том, что привлечение иностранных боевиков в армию будет менее рискованным с точки зрения безопасности, чем их отказ от участия в боевых действиях. По их мнению, это может привести к тому, что они попадут под влияние «Аль-Каиды» или «Исламского государства» (обе организации признаны террористическими в РФ, запрещены).