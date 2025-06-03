Фидан и Рубио обсудили итоги второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле

Страны договорились об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле – молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров. Также Украина передала России список детей, которых требует вернуть, в нем 339 фамилий. Все эти дети были спасены российскими бойцами из зоны боевых действий.