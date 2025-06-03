Фидан и Рубио обсудили итоги второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в МИД Турции. Они обсудили итоги встречи России, Украины и Турции в Стамбуле 2 июня.
По данным источников, темой разговора также стали шаги, предпринимаемые для прекращения конфликта между Россией и Украиной.
Второй раунд переговоров продолжался больше часа. Российская делегация передала украинским переговорщикам свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Фидан успел до начала переговоров провести отдельную беседу с главой украинской делегации и министром обороны страны Рустемом Умеровым, а затем выступил с речью непосредственно перед стартом переговоров.
Страны договорились об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле – молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров. Также Украина передала России список детей, которых требует вернуть, в нем 339 фамилий. Все эти дети были спасены российскими бойцами из зоны боевых действий.
Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение о создании меморандума, который при соблюдении условий обеих стран может привести к подписанию мирного договора. Кроме того, по итогам переговоров с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, где получили необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем вернулись на родину.