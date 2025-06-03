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Фидан и Рубио обсудили итоги второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в МИД Турции. Они обсудили итоги встречи России, Украины и Турции в Стамбуле 2 июня.

По данным источников, темой разговора также стали шаги, предпринимаемые для прекращения конфликта между Россией и Украиной.

Второй раунд переговоров продолжался больше часа. Российская делегация передала украинским переговорщикам свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Фидан успел до начала переговоров провести отдельную беседу с главой украинской делегации и министром обороны страны Рустемом Умеровым, а затем выступил с речью непосредственно перед стартом переговоров. 

Страны договорились об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле – молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров. Также Украина передала России список детей, которых требует вернуть, в нем 339 фамилий. Все эти дети были спасены российскими бойцами из зоны боевых действий.

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение о создании меморандума, который при соблюдении условий обеих стран может привести к подписанию мирного договора. Кроме того, по итогам переговоров с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, где получили необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем вернулись на родину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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