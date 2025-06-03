Фидан: Россия и Украина проведут следующий раунд переговоров
Москва и Киев пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRT Haber.
«Мы ожидаем, что будет следующий раунд. Потому что обе стороны видят, что встречи приносят пользу», – сказал он.
Фидан заявил, что Турция прилагает усилия для мира «с первого дня», а на последней встрече в Стамбуле 2 июня стороны договорились «по многим вопросам».
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров может пройти в Стамбуле в конце июня.
3 июня Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, где они обсудили итоги встречи России, Украины и Турции в Стамбуле, прошедшие накануне. По данным источников ТАСС, темой разговора также стали шаги, предпринимаемые для прекращения конфликта между Россией и Украиной.
Второй раунд переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных и офицеров.