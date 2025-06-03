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Фидан: Россия и Украина проведут следующий раунд переговоров

Ведомости

Москва и Киев пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRT Haber.

«Мы ожидаем, что будет следующий раунд. Потому что обе стороны видят, что встречи приносят пользу», – сказал он.

Фидан заявил, что Турция прилагает усилия для мира «с первого дня», а на последней встрече в Стамбуле 2 июня стороны договорились «по многим вопросам». 

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров может пройти в Стамбуле в конце июня.

3 июня Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, где они обсудили итоги встречи России, Украины и Турции в Стамбуле, прошедшие накануне. По данным источников ТАСС, темой разговора также стали шаги, предпринимаемые для прекращения конфликта между Россией и Украиной.

Второй раунд переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных и офицеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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