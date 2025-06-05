Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями в случает отказа от поддержки Киева

16 мая в Турции Грэм рассказал представителям Украины и стран Европы о законопроекте с новыми «сокрушительными» санкциями против России и тарифами для стран, которые покупают российские нефть, газ и другие ключевые товары. Сенатор указал, что пошлины вступят в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.