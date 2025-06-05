Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями в случает отказа от поддержки Киева
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил Китай о возможных санкциях, если Пекин не начнет помогать Киеву. Об этом он заявил в интервью изданию Semafor.
Грэм планирует внести поправки в свой законопроект о санкциях против России, исключив из него страны, которые помогают Украине. «Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, вы становитесь исключением. Так что, Китай, если вы не хотите попасть под санкции, помогите Украине», – сказал Грэм.
22 мая Грэм высказался в социальной сети Х, что Москва якобы уклоняется от переговоров с Киевом. Решения президента РФ Владимира Путина относительно украинского конфликта, написал Грэм, могут негативно сказаться на интересах Китая и других стран – союзников России.
16 мая в Турции Грэм рассказал представителям Украины и стран Европы о законопроекте с новыми «сокрушительными» санкциями против России и тарифами для стран, которые покупают российские нефть, газ и другие ключевые товары. Сенатор указал, что пошлины вступят в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.
1 мая Грэм заявил, что 72 его коллеги в сенате поддержали законопроект, который вводит новые санкции против России. Меры включают в себя пошлины в 500% на импорт из стран, которые покупают у России нефть и газ.
Линдси Грэм включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.