Трамп: СССР «помог» США выиграть Вторую мировую войну
Вторую мировую игру выиграли США, а СССР оказал им помощь и понес большие потери, заявил президент США Дональд Трамп прессе.
Американский лидер обратил внимание, что США – единственные, кто не празднует победу во Второй мировой войне. При этом он убежден, что победителем в этой войне является именно Вашингтон.
«Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 млн человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
Президент США уже делал подобные заявления прежде. 7 мая он заявлял, что Россия внесла «значительный вклад», но победу во Второй мировой войне одержали «именно США». В тот же день Трамп подписал прокламацию, установив 8 мая как День Победы во Второй мировой войне.
2 мая американский лидер заявлял, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любое другое государство.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается со значительными испытаниями, которые касаются фальсификации итогов Второй мировой войны и преуменьшения вклада Советского Союза в Победу. Глава российского государства подчеркивал важность единства в защите исторической правды и необходимость борьбы с ростом расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других деструктивных течений.