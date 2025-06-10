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Трамп: СССР «помог» США выиграть Вторую мировую войну

Ведомости

Вторую мировую игру выиграли США, а СССР оказал им помощь и понес большие потери, заявил президент США Дональд Трамп прессе.

Американский лидер обратил внимание, что США – единственные, кто не празднует победу во Второй мировой войне. При этом он убежден, что победителем в этой войне является именно Вашингтон.

«Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 млн человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Президент США уже делал подобные заявления прежде. 7 мая он заявлял, что Россия внесла «значительный вклад», но победу во Второй мировой войне одержали «именно США». В тот же день Трамп подписал прокламацию, установив 8 мая как День Победы во Второй мировой войне.

2 мая американский лидер заявлял, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любое другое государство.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается со значительными испытаниями, которые касаются фальсификации итогов Второй мировой войны и преуменьшения вклада Советского Союза в Победу. Глава российского государства подчеркивал важность единства в защите исторической правды и необходимость борьбы с ростом расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других деструктивных течений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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