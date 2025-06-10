Захарова считает странными слова посла Израиля о поставках ПВО Patriot Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странным то, что посол Израиля на Украине Михаил Бродский регулярно говорит о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву.
«Это ведь не «оценочные суждения», не «личная точка зрения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
9 июня Бродский сообщил, что Украина получила от Израиля системы ПВО Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Они были на вооружении Израиля в начале 1990-х гг. Посол также пожаловался на недостаток внимания к этой теме в СМИ и настаивал, что Тель-Авив оказывал Киеву военную поддержку.
Израильский МИД назвал эти утверждения ложными. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Израиль не передавал системы противовоздушной обороны Patriot Украине.
Ранее The New York Times писала со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Уточнялось, что она будет отправлена в страну после ремонта.