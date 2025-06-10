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Захарова считает странными слова посла Израиля о поставках ПВО Patriot Украине

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странным то, что посол Израиля на Украине Михаил Бродский регулярно говорит о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву.

«Это ведь не «оценочные суждения», не «личная точка зрения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

9 июня Бродский сообщил, что Украина получила от Израиля системы ПВО Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Они были на вооружении Израиля в начале 1990-х гг. Посол также пожаловался на недостаток внимания к этой теме в СМИ и настаивал, что Тель-Авив оказывал Киеву военную поддержку.

Израильский МИД назвал эти утверждения ложными. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Израиль не передавал системы противовоздушной обороны Patriot Украине.

Ранее The New York Times писала со ссылкой на американских чиновников, что Украина получит систему ПВО Patriot старой модели, которая базировалась в Израиле. Уточнялось, что она будет отправлена в страну после ремонта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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