Захарова считает странными слова посла Израиля о поставках ПВО Patriot Украине

9 июня Бродский сообщил, что Украина получила от Израиля системы ПВО Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству. Они были на вооружении Израиля в начале 1990-х гг. Посол также пожаловался на недостаток внимания к этой теме в СМИ и настаивал, что Тель-Авив оказывал Киеву военную поддержку.