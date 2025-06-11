Армения подозревает Грузию в намеренном усложнении экспорта коньяка

16 мая ассоциация «Антиконтрафакт» со ссылкой на совместное исследование с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции сообщила, что доля армянских коньяков, в которых обнаружены нарушения, снизилась с 90% в августе 2024 г. до 80% в мае 2025 г. Одним из самых распространенных видов нарушений (почти в половине случаев) стало наличие спиртов невиноградного происхождения. Тогда в «Антиконтрафакте» предложили усилить контроль за товарооборотом через границу с Грузией.