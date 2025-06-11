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Армения подозревает Грузию в намеренном усложнении экспорта коньяка

Ведомости

Армения подозревает Грузию в намеренном усложнении экспорта коньяка в Россию, сообщило агентство News.am со ссылкой на Минэкономики Армении.

На контрольно-пропускном пункте (КПП) Верхний Ларс на границе Грузии и России остановлены несколько десятков фур с армянским коньяком. «Более 30 фур сейчас уже в России», – отметили в минэкономики Армении. В сообщении также добавили, что проводились переговоры, чтобы остальные фуры смогли проехать КПП.

Агентство со ссылкой на слова министра экономики Армении Геворка Папояна написало, что 52 фуры с армянским коньяком уже застревали на грузинском КПП. Они получили разрешение на въезд в Россию только через 50 дней. При этом 72 из них до сих пор остаются в Грузии.

News.am написало, что на КПП Верхний Ларс экспортный коньяк подвергается стихийным лабораторным проверкам со стороны Грузии, сообщили армянские производители. Это влечет за собой огромные задержки и финансовые потери.

16 мая ассоциация «Антиконтрафакт» со ссылкой на совместное исследование с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции сообщила, что доля армянских коньяков, в которых обнаружены нарушения, снизилась с 90% в августе 2024 г. до 80% в мае 2025 г. Одним из самых распространенных видов нарушений (почти в половине случаев) стало наличие спиртов невиноградного происхождения. Тогда в «Антиконтрафакте» предложили усилить контроль за товарооборотом через границу с Грузией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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