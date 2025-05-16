«Антиконтрафакт»: в России снизилось число нарушений в коньяках из Армении

«Это почти единственная артерия в регионе, где проходят грузы сухопутным путем в Россию из сопредельных стран, в том числе и из Армении. При этом надо отметить, что транзитом через Грузию проходит почти весь основной поток фальсификата и контрафакта», – говорится в сообщении.