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«Антиконтрафакт»: в России снизилось число нарушений в коньяках из Армении

Ведомости

Доля армянских коньяков, в которых обнаружены нарушения, снизилась с 90% в августе 2024 г. до 80% в мае 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт» со ссылкой на совместной исследование с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк»).

Одним из самых распространенных видов нарушений (почти в половине случаев) стало наличие спиртов невиноградного происхождения: «То есть такая продукция не может называться коньяком».

Как отметили в ассоциации, основной причиной улучшения ситуации стало ужесточение позиции властей РФ и последовательная борьба с контрафактом и подделками. В «Антиконтрафакте» предлагают усилить контроль за товарооборотом через границу с Грузией.

«Это почти единственная артерия в регионе, где проходят грузы сухопутным путем в Россию из сопредельных стран, в том числе и из Армении. При этом надо отметить, что транзитом через Грузию проходит почти весь основной поток фальсификата и контрафакта», – говорится в сообщении.

Президент ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник уточнил, что российская и грузинская стороны пришли к необходимости создать надежные преграды для контрафакта и подделок. Резник добавил, что особое внимание следует уделить проверке транзитных грузов, чтобы «не позволить нелегальным торговцам использовать Грузию как хаб для контрафакта».

По российскому ГОСТу коньяк – это винодельческая продукция с долей этилового спирта не менее 40%.

В августе 2024 г. в ассоциации «Антиконтрафакт» заявили, что в половине образцов армянского коньяка, продающегося в России, коньячный дистиллят подменяют неустановленным спиртом. Тогда в 50% образцов (из 200 образцов более 20 торговых марок от 10 крупнейших армянских производителей) выявили грубые нарушения – подмену коньячного дистиллята (спирта) «неустановленным спиртом», в котором «следов винограда обнаружено не было».

4 февраля этого года в Минсельхозе РФ сообщили «Ведомостям», что российские производители выпустили порядка 9,7 млн дал коньяка в 2024 г. – на 10,2% больше показателей 2023 г. Всего было выпущено 61 млн дал вина и коньяка (на 13,4% больше 2023 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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