«Антиконтрафакт»: в России снизилось число нарушений в коньяках из Армении
Доля армянских коньяков, в которых обнаружены нарушения, снизилась с 90% в августе 2024 г. до 80% в мае 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт» со ссылкой на совместной исследование с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк»).
Одним из самых распространенных видов нарушений (почти в половине случаев) стало наличие спиртов невиноградного происхождения: «То есть такая продукция не может называться коньяком».
Как отметили в ассоциации, основной причиной улучшения ситуации стало ужесточение позиции властей РФ и последовательная борьба с контрафактом и подделками. В «Антиконтрафакте» предлагают усилить контроль за товарооборотом через границу с Грузией.
«Это почти единственная артерия в регионе, где проходят грузы сухопутным путем в Россию из сопредельных стран, в том числе и из Армении. При этом надо отметить, что транзитом через Грузию проходит почти весь основной поток фальсификата и контрафакта», – говорится в сообщении.
Президент ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник уточнил, что российская и грузинская стороны пришли к необходимости создать надежные преграды для контрафакта и подделок. Резник добавил, что особое внимание следует уделить проверке транзитных грузов, чтобы «не позволить нелегальным торговцам использовать Грузию как хаб для контрафакта».
По российскому ГОСТу коньяк – это винодельческая продукция с долей этилового спирта не менее 40%.
В августе 2024 г. в ассоциации «Антиконтрафакт» заявили, что в половине образцов армянского коньяка, продающегося в России, коньячный дистиллят подменяют неустановленным спиртом. Тогда в 50% образцов (из 200 образцов более 20 торговых марок от 10 крупнейших армянских производителей) выявили грубые нарушения – подмену коньячного дистиллята (спирта) «неустановленным спиртом», в котором «следов винограда обнаружено не было».
4 февраля этого года в Минсельхозе РФ сообщили «Ведомостям», что российские производители выпустили порядка 9,7 млн дал коньяка в 2024 г. – на 10,2% больше показателей 2023 г. Всего было выпущено 61 млн дал вина и коньяка (на 13,4% больше 2023 г.).