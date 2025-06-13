Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Посольства РФ призвали граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран

Ведомости

Посольство РФ в Тель-Авиве порекомендовало гражданам не посещать Израиль, пока обстановка в стране не нормализуется, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.

Посольство призвало граждан, находящихся в Израиле, сохранять спокойствие, быть внимательными и находиться в безопасных местах, выполняя указания властей государства. В публикации также посоветовали покинуть страну, если такая возможность есть.

Гражданам России в посольстве, находящемся в Иране, посоветовали не посещать страну. Тем, кто уже находится там, рекомендовали обратить внимание на официальные заявления властей и сохранять бдительность, а также избегать военных объектов. По мнению посольства, в социальных сетях могут начать сеять панику, которой нельзя поддаваться.

Российских граждан, которые сейчас находятся в Египте, предупредили, что важно проявлять повышенную осторожность после обострения ситуации на Ближнем Востоке, т.к. расстояние до границы с Израилем составляет 190 км. В публикации подчеркивается, что некоторые населенные пункты Египта находятся еще ближе к стране, в которой обострился конфликт с Ираном.

13 июня Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана. В ответ постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) запросило экстренное заседание Совета безопасности организации, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания». Он также подтвердил гибель ряда иранских военных командиров и ученых-ядерщиков, назвав их «мучениками». 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных