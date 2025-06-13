Посольства РФ призвали граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран
Посольство РФ в Тель-Авиве порекомендовало гражданам не посещать Израиль, пока обстановка в стране не нормализуется, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.
Посольство призвало граждан, находящихся в Израиле, сохранять спокойствие, быть внимательными и находиться в безопасных местах, выполняя указания властей государства. В публикации также посоветовали покинуть страну, если такая возможность есть.
Гражданам России в посольстве, находящемся в Иране, посоветовали не посещать страну. Тем, кто уже находится там, рекомендовали обратить внимание на официальные заявления властей и сохранять бдительность, а также избегать военных объектов. По мнению посольства, в социальных сетях могут начать сеять панику, которой нельзя поддаваться.
Российских граждан, которые сейчас находятся в Египте, предупредили, что важно проявлять повышенную осторожность после обострения ситуации на Ближнем Востоке, т.к. расстояние до границы с Израилем составляет 190 км. В публикации подчеркивается, что некоторые населенные пункты Египта находятся еще ближе к стране, в которой обострился конфликт с Ираном.
13 июня Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана. В ответ постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) запросило экстренное заседание Совета безопасности организации, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания». Он также подтвердил гибель ряда иранских военных командиров и ученых-ядерщиков, назвав их «мучениками».