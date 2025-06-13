Посольства РФ призвали граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран

Гражданам России в посольстве, находящемся в Иране, посоветовали не посещать страну. Тем, кто уже находится там, рекомендовали обратить внимание на официальные заявления властей и сохранять бдительность, а также избегать военных объектов. По мнению посольства, в социальных сетях могут начать сеять панику, которой нельзя поддаваться.