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Новый глава КСИР пригрозил открыть врата ада для Израиля

Ведомости

Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и открыть врата ада. Его сообщение опубликовало агентство Fars.

«<...> Чтобы отомстить за кровь командиров, ученых и людей, которые пролили свою собственную кровь, врата ада вскоре откроются для этого детоубийственного режима», – говорится в сообщении.

Пакпур назначен 13 июня командующим КСИР вместо погибшего в результате атаки Израиля Хосейна Салами, который был одним из самых влиятельных людей в стране.

В ходе атаки Израиля на военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана погибли начальник генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери, а также шесть ученых-ядерщиков и экс-глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Последний был помощником Хаменеи. В целом в ходе атаки на Тегеран погибли не менее 78 человек, еще 329 получили ранения различной степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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