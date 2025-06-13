Новый глава КСИР пригрозил открыть врата ада для Израиля

В ходе атаки Израиля на военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана погибли начальник генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери, а также шесть ученых-ядерщиков и экс-глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Последний был помощником Хаменеи. В целом в ходе атаки на Тегеран погибли не менее 78 человек, еще 329 получили ранения различной степени тяжести.