Новый глава КСИР пригрозил открыть врата ада для Израиля
Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и открыть врата ада. Его сообщение опубликовало агентство Fars.
«<...> Чтобы отомстить за кровь командиров, ученых и людей, которые пролили свою собственную кровь, врата ада вскоре откроются для этого детоубийственного режима», – говорится в сообщении.
Пакпур назначен 13 июня командующим КСИР вместо погибшего в результате атаки Израиля Хосейна Салами, который был одним из самых влиятельных людей в стране.
В ходе атаки Израиля на военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана погибли начальник генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери, а также шесть ученых-ядерщиков и экс-глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Последний был помощником Хаменеи. В целом в ходе атаки на Тегеран погибли не менее 78 человек, еще 329 получили ранения различной степени тяжести.