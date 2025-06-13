Президент Израиля предупредил сограждан о наступлении «тяжелых дней»

«Нас ждут трудные дни и трудные моменты, которые нам придется пережить вместе. Я верю всем сердцем, что мы сможем все преодолеть. Вместе мы построим новую, более безопасную и более справедливую реальность не только для нас, но и для всего Ближнего Востока», – написал Герцог.