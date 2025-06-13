Президент Израиля предупредил сограждан о наступлении «тяжелых дней»
Президент Израиля Ицхак Герцог похвалил действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и все военное руководство страны, а также предупредил сограждан, что Израиль ждут «тяжелые дни». Об этом израильский президент написал в социальной сети Х.
«Нас ждут трудные дни и трудные моменты, которые нам придется пережить вместе. Я верю всем сердцем, что мы сможем все преодолеть. Вместе мы построим новую, более безопасную и более справедливую реальность не только для нас, но и для всего Ближнего Востока», – написал Герцог.
Кроме того, он напомнил, что в Газе до сих пор удерживают 53 заложника. «Мы требуем их немедленного освобождения», – добавил Герцог.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. По словам Нетаньяху, атака будет многодневной. По данным израильских военных, было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории. Иранское агентство Fars отмечало, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали.
Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и «открыть врата ада».