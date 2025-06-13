Балицкий назвал вынужденным решение Киева забрать тела солдат ВСУ
Решение Украины забрать тела своих военнослужащих – вынужденная мера, а не факт договоренностей и желание вернуть погибших, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«<...> Их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам. Большой вклад в эту работу внесли и мы все, когда обозначили отказ Киева забирать погибших и что у погибших есть имена, есть их тела и факт их существования утаить не получится», – написал Балицкий.
13 июня Украина приняла 1200 тел погибших военнослужащих в рамках исполнения договоренностей в Стамбуле. По данным источника ТАСС, передача тел была осуществлена в одностороннем порядке.
11 июня украинская сторона получила 1212 тел солдат ВСУ. России вернули 27 погибших бойцов Вооруженных сил РФ. О том, что российская сторона доставила 1212 тел украинских военнослужащих в место обмена в Брянской области, 8 июня сообщил представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин. Украина не прибыла сразу на место, перенеся обмен на неопределенное время.