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Балицкий назвал вынужденным решение Киева забрать тела солдат ВСУ

Ведомости

Решение Украины забрать тела своих военнослужащих – вынужденная мера, а не факт договоренностей и желание вернуть погибших, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«<...> Их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам. Большой вклад в эту работу внесли и мы все, когда обозначили отказ Киева забирать погибших и что у погибших есть имена, есть их тела и факт их существования утаить не получится», – написал Балицкий.

13 июня Украина приняла 1200 тел погибших военнослужащих в рамках исполнения договоренностей в Стамбуле. По данным источника ТАСС, передача тел была осуществлена в одностороннем порядке.

11 июня украинская сторона получила 1212 тел солдат ВСУ. России вернули 27 погибших бойцов Вооруженных сил РФ. О том, что российская сторона доставила 1212 тел украинских военнослужащих в место обмена в Брянской области, 8 июня сообщил представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин. Украина не прибыла сразу на место, перенеся обмен на неопределенное время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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