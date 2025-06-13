Балицкий назвал вынужденным решение Киева забрать тела солдат ВСУ

«<...> Их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам. Большой вклад в эту работу внесли и мы все, когда обозначили отказ Киева забирать погибших и что у погибших есть имена, есть их тела и факт их существования утаить не получится», – написал Балицкий.