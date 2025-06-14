Зеленский: решение о переговорах с Москвой будет принято после обмена пленными

Зеленский ранее дал интервью американскому телеканалу Newsmax, в котором призвал США вводить против Москвы санкции. В своем Telegram-канале украинский президент назвал ограничения способом «прекратить поток смертоносных технологий». Предложения России он также назвал «ультиматумом», который написан «так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить». Киев идет на компромисс, участвуя в переговорах с РФ, но к капитуляции Украина не готова, заявил Зеленский.