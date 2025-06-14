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Зеленский: решение о переговорах с Москвой будет принято после обмена пленными

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский намерен определиться с дальнейшим участием в переговорах с Россией после завершения обмена пленными. Слова политика приводит издание «Страна».

«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», – сказал Зеленский.

Ожидается, что обмен завершится 20–21 июня, говорится в публикации.

Зеленский ранее дал интервью американскому телеканалу Newsmax, в котором призвал США вводить против Москвы санкции. В своем Telegram-канале украинский президент назвал ограничения способом «прекратить поток смертоносных технологий». Предложения России он также назвал «ультиматумом», который написан «так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить». Киев идет на компромисс, участвуя в переговорах с РФ, но к капитуляции Украина не готова, заявил Зеленский. 

В рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева, который прошел 2 июня в Стамбуле, стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

Первый этап масштабного обмена состоялся 9 июня. Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось. Ожидается, что всего в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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