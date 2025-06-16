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МАГАТЭ обеспокоено иранскими запасами урана

По данным Bloomberg, конфликт значительно усложнил задачи по контролю на ядерных объектах
Елена Вострикова
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает серьезную озабоченность в связи с наличием у Ирана запасов высокообогащенного урана, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Совет организации созывает экстренное совещание в Вене для оценки последствий израильских атак на иранские ядерные объекты. Также планируется проанализировать текущие нарушения в надзоре за запасами урана в Иране.

Это происходит через несколько дней после принятия резолюции, в которой Иран был признан не соблюдающим свои юридические обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Менее чем через 24 часа после принятия этой резолюции Израиль начал масштабную операцию против иранских ядерных объектов. Атаки затронули ключевые объекты в Тегеране и других городах, включая жилые районы и научные центры, где работали специалисты, связанные с ядерной программой.

Издание отмечает, что конфликт значительно усложнил задачу МАГАТЭ по отслеживанию запасов высокообогащенного урана в Иране. По данным экспертов, текущих запасов Ирана достаточно для быстрого изготовления топлива, необходимого для 10 боеголовок, если правительство решит создать ядерное оружие. До начала израильских атак инспекторы МАГАТЭ совершали более одного визита в день на иранские ядерные объекты, отслеживая запасы урана с точностью до грамма. Однако теперь ситуация изменилась.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в эфире государственного телевидения, что Иран принял «специальные меры» для защиты своих запасов урана и оборудования для его обогащения. Он подчеркнул, что Тегеран больше не будет сотрудничать с МАГАТЭ так, как это происходило раньше. По его словам, доступ к объектам будет предоставлен только в ответ на конкретные запросы.

14 июня МИД Ирана заявил, что резолюция МАГАТЭ спровоцировала атаки Израиля на ядерные объекты.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 13 июня с воздушной атаки Израиля. За три дня в рамках операции «Восстающий лев» Тель-Авив задействовал 200 боевых самолетов и нанес удары более чем по 800 целям.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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