МАГАТЭ обеспокоено иранскими запасами урана

МАГАТЭ обеспокоено иранскими запасами уранаПо данным Bloomberg, конфликт значительно усложнил задачи по контролю на ядерных объектах
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает серьезную озабоченность в связи с наличием у Ирана запасов высокообогащенного урана, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Совет организации созывает экстренное совещание в Вене для оценки последствий израильских атак на иранские ядерные объекты. Также планируется проанализировать текущие нарушения в надзоре за запасами урана в Иране.
Это происходит через несколько дней после принятия резолюции, в которой Иран был признан не соблюдающим свои юридические обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
Менее чем через 24 часа после принятия этой резолюции Израиль начал масштабную операцию против иранских ядерных объектов. Атаки затронули ключевые объекты в Тегеране и других городах, включая жилые районы и научные центры, где работали специалисты, связанные с ядерной программой.
Издание отмечает, что конфликт значительно усложнил задачу МАГАТЭ по отслеживанию запасов высокообогащенного урана в Иране. По данным экспертов, текущих запасов Ирана достаточно для быстрого изготовления топлива, необходимого для 10 боеголовок, если правительство решит создать ядерное оружие. До начала израильских атак инспекторы МАГАТЭ совершали более одного визита в день на иранские ядерные объекты, отслеживая запасы урана с точностью до грамма. Однако теперь ситуация изменилась.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в эфире государственного телевидения, что Иран принял «специальные меры» для защиты своих запасов урана и оборудования для его обогащения. Он подчеркнул, что Тегеран больше не будет сотрудничать с МАГАТЭ так, как это происходило раньше. По его словам, доступ к объектам будет предоставлен только в ответ на конкретные запросы.
Эскалация на Ближнем Востоке началась 13 июня с воздушной атаки Израиля. За три дня в рамках операции «Восстающий лев» Тель-Авив задействовал 200 боевых самолетов и нанес удары более чем по 800 целям.