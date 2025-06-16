МАГАТЭ обеспокоено иранскими запасами урана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в эфире государственного телевидения, что Иран принял «специальные меры» для защиты своих запасов урана и оборудования для его обогащения. Он подчеркнул, что Тегеран больше не будет сотрудничать с МАГАТЭ так, как это происходило раньше. По его словам, доступ к объектам будет предоставлен только в ответ на конкретные запросы.