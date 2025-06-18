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Парламент Эстонии принял новые поправки к закону против православной церкви

Ведомости

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял в окончательной редакции поправки к законодательству, которые могут фактически привести к запрету деятельности Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщает национальное гостелерадио ERR.

За принятие документа проголосовали 68 депутатов, против выступили 17 парламентариев. Никто из законодателей не воздержался. В новой редакции поправок срок для внесения изменений в уставы религиозных организаций увеличен с двух месяцев до полугода.

Издание отмечает, что парламент исключил из текста закона формулировку о запрете руководства со стороны лиц, находящихся за рубежом и обладающих существенным влиянием. По мнению президента страны, ранее используемая формулировка могла быть чрезмерно широкой в толковании. Теперь закон предписывает, что церковь или приход не могут быть экономически связанными с религиозными центрами или руководством, расположенными за границей, если они представляют угрозу для Эстонии.

Но, по словам депутата от оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Варро Вооглайда, в действительности противоречия конституции устранены не были.

24 апреля президент Эстонии отказался подписывать поправки, указав, что они нарушают некоторые положения конституции. Глава государства заявил, что принятие документа может привести к запрету ЭПХЦ и «непропорционально ограничить свободу объединений и вероисповедания».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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