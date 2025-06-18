Парламент Эстонии принял новые поправки к закону против православной церкви
Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял в окончательной редакции поправки к законодательству, которые могут фактически привести к запрету деятельности Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщает национальное гостелерадио ERR.
За принятие документа проголосовали 68 депутатов, против выступили 17 парламентариев. Никто из законодателей не воздержался. В новой редакции поправок срок для внесения изменений в уставы религиозных организаций увеличен с двух месяцев до полугода.
Издание отмечает, что парламент исключил из текста закона формулировку о запрете руководства со стороны лиц, находящихся за рубежом и обладающих существенным влиянием. По мнению президента страны, ранее используемая формулировка могла быть чрезмерно широкой в толковании. Теперь закон предписывает, что церковь или приход не могут быть экономически связанными с религиозными центрами или руководством, расположенными за границей, если они представляют угрозу для Эстонии.
Но, по словам депутата от оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Варро Вооглайда, в действительности противоречия конституции устранены не были.
24 апреля президент Эстонии отказался подписывать поправки, указав, что они нарушают некоторые положения конституции. Глава государства заявил, что принятие документа может привести к запрету ЭПХЦ и «непропорционально ограничить свободу объединений и вероисповедания».