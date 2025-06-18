Парламент Эстонии принял новые поправки к закону против православной церкви

Издание отмечает, что парламент исключил из текста закона формулировку о запрете руководства со стороны лиц, находящихся за рубежом и обладающих существенным влиянием. По мнению президента страны, ранее используемая формулировка могла быть чрезмерно широкой в толковании. Теперь закон предписывает, что церковь или приход не могут быть экономически связанными с религиозными центрами или руководством, расположенными за границей, если они представляют угрозу для Эстонии.