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Путин назвал важной и тонкой работу над учебником по обществознанию

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главными редакторами учебников по истории, говорится на сайте Кремля. В ходе мероприятия глава государства указал, что работа над учебником по обществознанию является важной и тонкой.

«Теперь, конечно, очень важным вопросом является вопрос работы над учебниками по обществознанию. Это тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая. Но хотелось бы тоже от вас услышать оценки того, где мы находимся и как, вы считаете, к этому нужно подойти», – сказал президент.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что в прошлом в России выпускались учебники истории, где содержалась недостоверная информация, в частности, о подвигах Красной армии в период Великой Отечественной войны. Он указал, что такие учебники часто выпускались за счет иностранных грантов. В этой связи Путин поблагодарил педагогов за работу, направленную на сохранение национальной памяти и преемственности поколений.

В беседе участвуют помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и министр просвещения Сергей Кравцов.

30 августа 2024 г. в Москве презентовали линейку единых учебников по мировой и российской истории для школьников 5–9-х классов, а также студентов колледжей и техникумов. С сентября по новым учебникам учатся дети в ряде регионов. Авторами учебников стали Мединский и Чубарьян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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