Путин назвал важной и тонкой работу над учебником по обществознанию
Президент РФ Владимир Путин встретился с главными редакторами учебников по истории, говорится на сайте Кремля. В ходе мероприятия глава государства указал, что работа над учебником по обществознанию является важной и тонкой.
«Теперь, конечно, очень важным вопросом является вопрос работы над учебниками по обществознанию. Это тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая. Но хотелось бы тоже от вас услышать оценки того, где мы находимся и как, вы считаете, к этому нужно подойти», – сказал президент.
В ходе встречи Путин подчеркнул, что в прошлом в России выпускались учебники истории, где содержалась недостоверная информация, в частности, о подвигах Красной армии в период Великой Отечественной войны. Он указал, что такие учебники часто выпускались за счет иностранных грантов. В этой связи Путин поблагодарил педагогов за работу, направленную на сохранение национальной памяти и преемственности поколений.
В беседе участвуют помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и министр просвещения Сергей Кравцов.
30 августа 2024 г. в Москве презентовали линейку единых учебников по мировой и российской истории для школьников 5–9-х классов, а также студентов колледжей и техникумов. С сентября по новым учебникам учатся дети в ряде регионов. Авторами учебников стали Мединский и Чубарьян.