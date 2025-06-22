Путин назвал важной и тонкой работу над учебником по обществознанию

«Теперь, конечно, очень важным вопросом является вопрос работы над учебниками по обществознанию. Это тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая. Но хотелось бы тоже от вас услышать оценки того, где мы находимся и как, вы считаете, к этому нужно подойти», – сказал президент.