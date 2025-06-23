В Кремле сообщили о продолжении работы по урегулированию на Украине
Россия продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине на экспертном уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что выполняются договоренности, которые были достигнуты на втором раунде переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Ведется обмен пленными и телами погибших военных. Российская сторона ожидает, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда встречи делегаций стран. Процесс урегулирования продолжается.
«Мы сконцентрированы в первую очередь на решении наших вопросов, которые в приоритетном порядке стоят на нашей повестке дня. Это достижение целей, которые были обозначены президентом Путиным в начале специальной военной операции», – подчеркнул Песков.
20 июня Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорил, что дата очередного раунда переговоров России и Украины может быть согласована на неделе. По его словам, в ходе встречи переговорщики стран обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.