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В Кремле сообщили о продолжении работы по урегулированию на Украине

Ведомости

Россия продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине на экспертном уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что выполняются договоренности, которые были достигнуты на втором раунде переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Ведется обмен пленными и телами погибших военных. Российская сторона ожидает, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда встречи делегаций стран. Процесс урегулирования продолжается.

«Мы сконцентрированы в первую очередь на решении наших вопросов, которые в приоритетном порядке стоят на нашей повестке дня. Это достижение целей, которые были обозначены президентом Путиным в начале специальной военной операции», – подчеркнул Песков.

20 июня Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорил, что дата очередного раунда переговоров России и Украины может быть согласована на неделе. По его словам, в ходе встречи переговорщики стран обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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