Трамп призвал держать цены на нефть низкими
Президент США Дональд Трамп потребовал не повышать цены на нефть. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого», – заявил американский лидер.
23 июня стало известно, что цены на нефть резко пошли вверх после того, как США ударили по ядерным объектам Ирана. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,93%. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate увеличилась на 0,96%. Затем уровень котировок достиг максимума с января 2025 г., и цены были равны $81,40 и $78,40 соответственно. Рост цен происходит на фоне угроз закрыть Ормузский пролив.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, завод по производству ракет, а также аэропорт в Тебризе. Тегеран начал ответные удары. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США, напав на ядерные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США уверены в полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана.