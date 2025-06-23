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Трамп призвал держать цены на нефть низкими

Ведомости

Президент США Дональд Трамп потребовал не повышать цены на нефть. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого», – заявил американский лидер.

23 июня стало известно, что цены на нефть резко пошли вверх после того, как США ударили по ядерным объектам Ирана. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,93%. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate увеличилась на 0,96%. Затем уровень котировок достиг максимума с января 2025 г., и цены были равны $81,40 и $78,40 соответственно. Рост цен происходит на фоне угроз закрыть Ормузский пролив.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, завод по производству ракет, а также аэропорт в Тебризе. Тегеран начал ответные удары. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США, напав на ядерные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США уверены в полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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