Трамп призвал держать цены на нефть низкими

23 июня стало известно, что цены на нефть резко пошли вверх после того, как США ударили по ядерным объектам Ирана. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,93%. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate увеличилась на 0,96%. Затем уровень котировок достиг максимума с января 2025 г., и цены были равны $81,40 и $78,40 соответственно. Рост цен происходит на фоне угроз закрыть Ормузский пролив.