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Рябков заявил о праве Ирана на самооборону в нынешних обстоятельствах

Замглавы МИДа назвал причиной происходящего на Ближнем Востоке политику Израиля и США
София Векслер
Владимир Кулагин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Иран имеет право на самооборону в нынешних обстоятельствах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Рябков назвал основанием для происходящего в отношении Ирана «безответственные политики Израиля и США».

«Никогда путем применения военной силы ядерную проблему не решить. Силовые акции ничью безопасность не укрепляют», – подчеркнул замминистра.

По его словам, тревожно, что удары по иранским ядерным объектам нанесла страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия. Рябков уточнил, что Россия работает в тесном контакте с Ираном, инициировано рассмотрение в ООН проекта соответствующей резолюции Совбеза.

Отвечая на вопрос «Ведомостей», запрашивал ли Иран военную помощь у России, Рябков уточнил, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся между сторонами, с учетом всех обстоятельств было бы безответственно. Он отметил, что стратегическое партнерство Москвы с Тегераном нерушимо.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня. Это произошло после атаки Израиля на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выразила уверенность, что удары пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры «полностью уничтожены».

Москва осудила атаки Вашингтона по Тегерану. В заявлении МИД РФ говорится, что решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию Ирана грубо нарушает международное право. Российская сторона призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.

23 июня президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по Исламской Республике неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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