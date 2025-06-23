Рябков заявил о праве Ирана на самооборону в нынешних обстоятельствах

Отвечая на вопрос «Ведомостей», запрашивал ли Иран военную помощь у России, Рябков уточнил, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся между сторонами, с учетом всех обстоятельств было бы безответственно. Он отметил, что стратегическое партнерство Москвы с Тегераном нерушимо.