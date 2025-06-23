Рябков заявил о праве Ирана на самооборону в нынешних обстоятельствах

Рябков заявил о праве Ирана на самооборону в нынешних обстоятельствахЗамглавы МИДа назвал причиной происходящего на Ближнем Востоке политику Израиля и США
Иран имеет право на самооборону в нынешних обстоятельствах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
Рябков назвал основанием для происходящего в отношении Ирана «безответственные политики Израиля и США».
«Никогда путем применения военной силы ядерную проблему не решить. Силовые акции ничью безопасность не укрепляют», – подчеркнул замминистра.
По его словам, тревожно, что удары по иранским ядерным объектам нанесла страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия. Рябков уточнил, что Россия работает в тесном контакте с Ираном, инициировано рассмотрение в ООН проекта соответствующей резолюции Совбеза.
Отвечая на вопрос «Ведомостей», запрашивал ли Иран военную помощь у России, Рябков уточнил, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся между сторонами, с учетом всех обстоятельств было бы безответственно. Он отметил, что стратегическое партнерство Москвы с Тегераном нерушимо.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня. Это произошло после атаки Израиля на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выразила уверенность, что удары пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры «полностью уничтожены».
Москва осудила атаки Вашингтона по Тегерану. В заявлении МИД РФ говорится, что решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию Ирана грубо нарушает международное право. Российская сторона призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.
23 июня президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по Исламской Республике неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания.