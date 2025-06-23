АТОР: в Катаре находится не более 100 организованных российских туристов
По предварительным данным, в Катаре на момент ударов Ирана по американским базам, расположенным в государстве, находится не более 100 организованных туристов из РФ, сообщил «Ведомостям» представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Такое количество, по мнению ассоциации, можно объяснить тем, что летом Катар не пользуется туристическим спросом, но используется в качестве логистического хаба для перелетов.
«Самостоятельных туристов и пассажиров с разными целями (в том числе находящихся в аэропорту в ожидании стыковки) может быть больше», – отмечается в сообщении.
23 июня Иран атаковал военные базы США, находящиеся в Катаре. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США. В Пентагоне заявили, что база не пострадала, т.к. системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить ракеты и отразить атаку.