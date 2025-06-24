Израиль отказался от ударов по Ирану после разговора Нетаньяху и Трампа

Израиль отказался от ударов по Ирану после разговора Нетаньяху и ТрампаАмериканский президент был разгневан срывом перемирия
Израильская армия ударила по радиолокационной станции возле Тегерана в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ирана, которые произошли после прекращения огня. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еврейское государство воздержалось от дальнейших ударов. Об этом сообщила канцелярия израильского политика.
В канцелярии привели следующую хронологию событий:
В 03:00 Израиль ударил по центру Тегерана. Израильские силы поразили иранские объекты и ликвидировали сотни бойцов подразделения КСИР «Басидж» и сотрудников сил безопасности Ирана.
Незадолго до начала режима прекращения в силу Исламская Республика запустила ракеты, одна из которых попала по дому в городе Беэр-Шева на юге Израиля и убила четырех израильтян.
В 07:00 перемирие вступило в силу. В 07:06 Иран вновь выпустил ракету по территории еврейского государства, а в 10:25 – еще две. Ракеты были перехвачены или упали на открытой местности. Обошлось без жертв. Уже после этого Израиль нанес несколько ударов по иранской территории.
Стороны взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные удары по иранским объектам.
Источники CNN утверждают, что Трамп был разгневан срывом перемирия. По их информации, с премьером Израиля у него состоялся «исключительно жесткий и прямой» разговор на данный счет.
После возобновившихся ударов публично Трамп заявил, что Израиль развернет самолеты и не будет атаковать Иран. До этого он призвал еврейское государство не сбрасывать бомбы на Исламскую Республику, так как это будет серьезным нарушением перемирия. После этого израильская армия объявила, что собирается символически атаковать только одну цель и по просьбе Трампа не будет бомбить Тегеран вопреки первоначальному плану.