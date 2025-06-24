Израиль отказался от ударов по Ирану после разговора Нетаньяху и Трампа

После возобновившихся ударов публично Трамп заявил, что Израиль развернет самолеты и не будет атаковать Иран. До этого он призвал еврейское государство не сбрасывать бомбы на Исламскую Республику, так как это будет серьезным нарушением перемирия. После этого израильская армия объявила, что собирается символически атаковать только одну цель и по просьбе Трампа не будет бомбить Тегеран вопреки первоначальному плану.