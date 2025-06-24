Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации белорусского лидера.
Позже в Кремле рассказали, что предметом разговора стала подготовка к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Минске. Кроме того, Путин и Лукашенко в рамках телефонной беседы затронули актуальные проблемы международного и регионального характера.
«Владимир Путин и Александр Лукашенко условились продолжить дружеский обмен мнениями во время пребывания президента России в Минске», — говорится в сообщении.
До этого лидеры двух стран созванивались 26 мая. Тогда глава российского государства поблагодарил Лукашенко за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной. Президенты также обсудили вопрос поставки картофеля на российский рынок.