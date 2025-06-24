Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Позже в Кремле рассказали, что предметом разговора стала подготовка к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Минске. Кроме того, Путин и Лукашенко в рамках телефонной беседы затронули актуальные проблемы международного и регионального характера.