Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене военнопленными

9 мая белорусский президент заявил, что Москва давно готова к заключению мирового соглашения с Украиной. На вопрос о том, должен ли президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко подчеркнул, что российский лидер «вообще никому ничего не должен». Лидер Белоруссии посещал Россию в ходе празднования 80-летия Дня Победы.