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Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене военнопленными

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул первого». В ходе разговора глава российского государства поблагодарил Лукашенко за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными в формате «1000 на 1000» с Украиной.

Кроме этого, Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки и международной обстановки в целом.

16 мая Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что Россия и Белоруссия готовы к предстоящим совместным военным учениям.

По его словам, решение о проведении учений принято на уровне президентов. Со своей стороны Минск готов прибыть на полигоны в России и принять в республике российских военных.

9 мая белорусский президент заявил, что Москва давно готова к заключению мирового соглашения с Украиной. На вопрос о том, должен ли президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко подчеркнул, что российский лидер «вообще никому ничего не должен». Лидер Белоруссии посещал Россию в ходе празднования 80-летия Дня Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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