Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене военнопленными
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул первого». В ходе разговора глава российского государства поблагодарил Лукашенко за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными в формате «1000 на 1000» с Украиной.
Кроме этого, Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки и международной обстановки в целом.
16 мая Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что Россия и Белоруссия готовы к предстоящим совместным военным учениям.
По его словам, решение о проведении учений принято на уровне президентов. Со своей стороны Минск готов прибыть на полигоны в России и принять в республике российских военных.
9 мая белорусский президент заявил, что Москва давно готова к заключению мирового соглашения с Украиной. На вопрос о том, должен ли президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко подчеркнул, что российский лидер «вообще никому ничего не должен». Лидер Белоруссии посещал Россию в ходе празднования 80-летия Дня Победы.