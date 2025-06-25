Рютте: страны НАТО будут поддерживать путь Украины к членству в альянсе
Страны НАТО будут поддерживать «необратимый» путь Украины к членству в альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марко Рютте по итогам саммита в Гааге, передает The Telegraph.
Он также подчеркнул, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла «оставаться в борьбе» и обеспечить «прочный мир».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 июня заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда речь идет о НАТО. При этом он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) 26–27 июня в Брюсселе.
Der Spiegel писал, что европейские страны на протяжении нескольких дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах. По данным издания, таким образом делегации хотят повысить интерес президента США Дональда Трампа к сделке по повышению расходов на оборону.