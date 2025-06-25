Рютте: страны НАТО будут поддерживать путь Украины к членству в альянсе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 июня заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда речь идет о НАТО. При этом он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) 26–27 июня в Брюсселе.