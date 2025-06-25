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Рютте: страны НАТО будут поддерживать путь Украины к членству в альянсе

Ведомости

Страны НАТО будут поддерживать «необратимый» путь Украины к членству в альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марко Рютте по итогам саммита в Гааге, передает The Telegraph.

Он также подчеркнул, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла «оставаться в борьбе» и обеспечить «прочный мир».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 июня заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда речь идет о НАТО. При этом он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) 26–27 июня в Брюсселе.

Der Spiegel писал, что европейские страны на протяжении нескольких дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах. По данным издания, таким образом делегации хотят повысить интерес президента США Дональда Трампа к сделке по повышению расходов на оборону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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