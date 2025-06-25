Трамп назвал сарказмом свое обещание завершить украинский конфликт за сутки

В рамках саммита НАТО Трамп провел переговоры с Зеленским. Он рассказал, что главы государств не обсуждали прекращение огня между Россией и Украиной. По словам американского лидера, он просто хотел узнать, как дела у его украинского коллеги. Президент США отметил, что у них с украинским лидером были трудные времена, но сейчас Зеленский был любезен. Трамп отметил, что вынес из этой встречи то, что Зеленский хотел бы завершить боевые действия на территории страны. По мнению президента США, сейчас для этого самое подходящее время.