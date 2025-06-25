Трамп назвал сарказмом свое обещание завершить украинский конфликт за сутки
Обещание президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт в течение суток было сарказмом и не должно восприниматься буквально. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО. Трансляцию мероприятия проводит The Washington Post.
Он добавил, что конфликт России и Украины сложнее остальных. Трамп также сказал, что, по его мнению, у президента РФ Владимира Путина «сложный характер», а также признался, что у него были разногласия с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Во время президентской гонки в 2024 г. Трамп не раз говорил, что сможет завершить украинский конфликт за один день. Позже в СМИ появлялась информация о том, что этот срок был перенесен до католической Пасхи, которая в этом году праздновалась 20 апреля, к юбилею победы в Великой Отечественной войне 9 мая или до 100 дней после его инаугурации, то есть до конца апреля.
25 апреля в интервью журналу Time Трамп сообщил, что его слова о том, что он сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа, были фигурой речи.
В рамках саммита НАТО Трамп провел переговоры с Зеленским. Он рассказал, что главы государств не обсуждали прекращение огня между Россией и Украиной. По словам американского лидера, он просто хотел узнать, как дела у его украинского коллеги. Президент США отметил, что у них с украинским лидером были трудные времена, но сейчас Зеленский был любезен. Трамп отметил, что вынес из этой встречи то, что Зеленский хотел бы завершить боевые действия на территории страны. По мнению президента США, сейчас для этого самое подходящее время.