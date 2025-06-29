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Сын Трампа допустил выдвижение кандидатом на президентских выборах в США

Ведомости

Сын президента США Эрик Трамп допустил, что кто-то из его членов семьи мог бы стать кандидатом на следующих президентских выборах, политический путь для семейной династии оказался бы легким. Об этом он заявил газете Financial Times (FT).

Возможными кандидатами на выдвижение от Республиканской партии в 2028 г., как отмечает издание, считаются вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Трамп-младший на вопрос о том, будет ли он сам баллотироваться на следующих или других выборах ответил: «Кто знает?»

«Я думаю, что политический путь был бы легким, <...> я смог бы это сделать. И, кстати, я думаю, что другие члены нашей семьи тоже могли бы это сделать», – сказал он.

41-летний Эрик Трамп, пишет FT, считается менее вовлеченным в политику, в отличие от его старших братьев и сестер. Вместо этого он сосредоточился на семейном бизнесе, который ему доверили с начала первого срока Дональда Трампа в 2017 г., напоминает газета.

В том же интервью сын президента заявил, что его семья понесла колоссальные убытки в связи с участием в политике и многочисленными судебными разбирательствами. По его словам, только на юридическую защиту от обвинений, связанных с так называемым «российским досье» и другими расследованиями, семья потратила порядка $500 млн. В 2024 г. суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа и Trump Organization выплатить сотни миллионов долларов штрафов по делу о фальсификации финансовой отчетности.

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