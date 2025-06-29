Сын Трампа допустил выдвижение кандидатом на президентских выборах в США

В том же интервью сын президента заявил, что его семья понесла колоссальные убытки в связи с участием в политике и многочисленными судебными разбирательствами. По его словам, только на юридическую защиту от обвинений, связанных с так называемым «российским досье» и другими расследованиями, семья потратила порядка $500 млн. В 2024 г. суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа и Trump Organization выплатить сотни миллионов долларов штрафов по делу о фальсификации финансовой отчетности.