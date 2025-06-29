Депутат Сагателян обвинил Макрона в поощрении диктатуры в Армении
Слова поддержки Эммануэля Макрона, сказанные премьер-министру Армении Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в стране. Об этом заявил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян на своей странице в социальной сети Facebook
«Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша "поддержка" Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе», – написал он.
Сагателян добавил, что в международных отношениях такие заявления рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран.
29 июня Макрон провел телефонный разговор с Пашиняном и выразил солидарность Парижа «в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении». Пашинян в ходе диалога поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений Парижа и Еревана, а Макрон выразил поддержку «проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Республики Армении стратегии мира».
Ранее глава армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян сообщил, что по итогам опроса 67% респондентов негативно оценили деятельность Пашиняна. Из недовольных опрошенных 49,1% считают, что работа Пашиняна «крайне плоха», еще 18,8% оценивают ее «скорее негативно». По словам, Навасардяна, только 8,2% респондентов полностью одобряют деятельность премьер-министра.