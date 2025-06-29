Депутат Сагателян обвинил Макрона в поощрении диктатуры в Армении

29 июня Макрон провел телефонный разговор с Пашиняном и выразил солидарность Парижа «в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении». Пашинян в ходе диалога поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений Парижа и Еревана, а Макрон выразил поддержку «проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Республики Армении стратегии мира».