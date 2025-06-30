СПЧ: силовики Азербайджана нарушили международные конвенции

Кроме того, Баку может нарушать документы, посвященные защите журналистов, включая резолюции ООН, осуждающие нападения на журналистов и призывающие к борьбе с безнаказанностью за преступления против них. В комиссии выразили обеспокоенность нарушением прав российских журналистов: «Надеемся на их скорейшее освобождение».