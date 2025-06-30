СПЧ: силовики Азербайджана нарушили международные конвенции
Азербайджанские силовики нарушили международные конвенции и декларации. Об этом заявили в постоянной комиссии СПЧ по правам человека РФ, комментируя задержания журналистов Sputnik в Баку.
«Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации – таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности», – говорится в заявлении.
Кроме того, Баку может нарушать документы, посвященные защите журналистов, включая резолюции ООН, осуждающие нападения на журналистов и призывающие к борьбе с безнаказанностью за преступления против них. В комиссии выразили обеспокоенность нарушением прав российских журналистов: «Надеемся на их скорейшее освобождение».
30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik, входящего в государственное МИА «Россия сегодня». В московском офисе Sputnik сообщили, что с сотрудниками, работающими из Баку, нарушена связь.
Азербайджанское агентство APA сообщило, что по итогам обысков задержаны «двое сотрудников ФСБ России». МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева из-за недружественных действий Баку и задержаний российских журналистов.
Обыски прошли после задержания 27 июня представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Их подозревают в совершении убийств в период с 2001 по 2011 гг.