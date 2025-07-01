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Минфин Украины пообещал МВФ повысить налоги уже в 2025 году

Ведомости

Решение о повышении некоторых налогов на Украине будет принято как можно скорее, чтобы покрыть дефицит бюджета в стране, говорится в меморандуме Международного валютного фонда (МВФ). Изменения возможны уже в 2025 г.

Кабмин Украины намерен ввести новый налог на продажу товаров на маркетплейсах (или онлайн-сервисах для подачи объявлений («налог на OLX»)). Ставка по нему предусматривается до 23%. Кроме того, акциз будет введен на сладкие и газированные напитки. Украина также пообещала МВФ усовершенствовать систему сбора налогового долга.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале писал о том, что правительство страны предлагает уменьшить дефицит на сумму 400 млрд гривен на обеспечение деятельности армии за счет новых долгов и сборов с украинского бизнеса. При этом ответственность за такую «дыру» в госбюджете он возложил на офис президента Украины Владимира Зеленского.

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