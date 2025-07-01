Минфин Украины пообещал МВФ повысить налоги уже в 2025 году

До этого депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале писал о том, что правительство страны предлагает уменьшить дефицит на сумму 400 млрд гривен на обеспечение деятельности армии за счет новых долгов и сборов с украинского бизнеса. При этом ответственность за такую «дыру» в госбюджете он возложил на офис президента Украины Владимира Зеленского.