Politico: Трамп не уверен, что сможет положить конец конфликту России и Украины

В ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО американский лидер заявил, что его обещание завершить конфликт России и Украины в течение суток было сарказмом и не должно восприниматься буквально. Он добавил, что конфликт России и Украины сложнее остальных. Трамп также сказал, что, по его мнению, у президента РФ Владимира Путина «сложный характер», а также признался, что у него были разногласия с украинским лидером Владимиром Зеленским.