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Politico: Трамп не уверен, что сможет положить конец конфликту России и Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не уверен, что сможет положить конец конфликту России и Украины, сообщает Politico.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», – ответил журналистам Трамп на борту Air Force One на вопрос, сможет ли он закончить конфликт. «Я хотел бы, чтобы это произошло», – добавил американский лидер.

Politico подчеркивает, что слова президента США противоречат сказанным в его предвыборной кампании. Трамп не раз говорил, что сможет завершить украинский конфликт за один день.

В ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО американский лидер заявил, что его обещание завершить конфликт России и Украины в течение суток было сарказмом и не должно восприниматься буквально. Он добавил, что конфликт России и Украины сложнее остальных. Трамп также сказал, что, по его мнению, у президента РФ Владимира Путина «сложный характер», а также признался, что у него были разногласия с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Еще в апреле в интервью журналу Time Трамп заявил, что его слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были фигурой речи.

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