Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая

«<...> если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит своему партнеру по всему этому, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и скажет ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, напав на территорию НАТО», – сказал Рютте.