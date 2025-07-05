Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, как будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». Интервью с ним опубликовали в газете New York Times.
«<...> если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит своему партнеру по всему этому, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и скажет ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, напав на территорию НАТО», – сказал Рютте.
Чтобы избежать этого, НАТО наращивает вооружение и налаживает связь с Индо-Тихоокеанским регионом, сказал генсек НАТО.
Рютте говорил, что страны НАТО будут поддерживать «необратимый» путь Украины к членству в альянсе. Он также подчеркнул, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла «оставаться в борьбе» и обеспечить «прочный мир».
25 июня генсек НАТО заявил, что «папочка» президент США Дональд Трамп помог разрешить ближневосточный кризис. Тогда же он сравнил Иран и Израиль с «детьми на школьном дворе». Он сказал, что «папочке» иногда нужно использовать «крепкие выражения», комментируя критику конфликта на Ближнем Востоке со стороны Трампа, который использовал нецензурную лексику.