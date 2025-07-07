В ООН прокомментировали намерение Трампа ввести пошлины против союзников БРИКС

Ранее Трамп заявил, что против государств, поддерживающих БРИКС, могут быть введены американские пошлины в размере 10%. «С любой страны, придерживающейся антиамериканской политики БРИКС, будет взиматься дополнительный 10%-ный тариф. Исключений из этой политики не будет», – сказал Трамп.