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В ООН прокомментировали намерение Трампа ввести пошлины против союзников БРИКС

Ведомости

Ни одна страна не может выйти победителем из торговой войны. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС.

«Наша базовая позиция ясна: победителей в торговой войне нет», – подчеркнул Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Ранее Трамп заявил, что против государств, поддерживающих БРИКС, могут быть введены американские пошлины в размере 10%. «С любой страны, придерживающейся антиамериканской политики БРИКС, будет взиматься дополнительный 10%-ный тариф. Исключений из этой политики не будет», – сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу Трампа, заявил, что взаимодействие стран в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран.

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