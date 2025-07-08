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Никитин ответил на вопрос о гибели Старовойта

Ведомости

Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин заявил, что благодарен «абсолютно всем» руководителям транспортной отрасли, которые работали и в советское время, и в современной России. Так чиновник ответил на вопрос «Ведомостей» о том, как он отнесся к самоубийству бывшего министра, экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.

«Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться. Особенно я благодарен комитету по транспорту, где очень многие из коллег сейчас работают, профессиональных транспортников. Это моя опора», – сказал Никитин.

8 июля на пленарном заседании депутаты Госдумы единогласно поддержали кандидатуру Никитина на пост министра транспорта. В своем выступлении Никитин говорил о задачах, которые будут стоять перед ним как министром транспорта в случае утверждения на должность.

Указ об отставке Старовойта был подписан президентом РФ Владимиром Путиным утром 7 июля. После этого президент подписал указ о назначении Никитина и. о. министра и провел с ним встречу. Спустя несколько часов тело Старовойта было обнаружено недалеко от одной из автостоянок в Одинцовском округе Московской области. Следственный комитет назвал самоубийство основной версией причины смерти.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», экс-министр мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. Предварительно, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который проходит по делу о хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле шокированы самоубийством Старовойта.

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