Никитин ответил на вопрос о гибели Старовойта

«Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться. Особенно я благодарен комитету по транспорту, где очень многие из коллег сейчас работают, профессиональных транспортников. Это моя опора», – сказал Никитин.