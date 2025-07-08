Газета
Телеграм
Главная / Политика /

NZZ: боевые действия помогли украинским олигархам разбогатеть

Ведомости

В число олигархов Украины, для которых военная экономика стала наиболее выгодной, вошли Андрей Ставницер («Трансинвестсервис»), Андрей Коболев («Нафтогаз Украины»), Александр Герега (строительные гипермаркеты «Новая линия»), Андри Колодюк (венчурный фонд Aventures Capital) и Василий Хмельницкий (холдинг UFuture), сообщила швейцарская газета NZZ.

Издание приводит в пример Герегу, состояние которого варьируется от $1,7 до 2,2 млрд. Он, по словам авторов материала, смог за последние несколько лет расширить свою «империю хозяйственных магазинов» и торговых центров «Эпицентр К». В этом ему помогли тендеры, после нескольких из них он стал «важным поставщиком» для государства.

Колодюк, в свою очередь, занял позицию посредника в центре нового стратегического сектора, а именно добычи и переработки лития, титана и кобальта. Хмельницкий, как указано в материале, находится в прямом контакте с министерством экономики и министерством регионального развития и строительства Украины.

В NZZ считают, что, несмотря на колебания гривны, атаки беспилотников и отказ США от поставок некоторых видов вооружения, «для новых олигархов страны дела шли как обычно».

В марте 2025 г. бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что против десяти крупнейших олигархов Украины следует ввести санкции. Таким образом Маск прокомментировал другую публикацию, автор которой разместил фотографию развернутого перед Белым домом большого украинского флага. Пользователь задался вопросом о том, кто профинансировал эту акцию и «сколько сотен тысяч это стоило». Точных имен тогда Маск не назвал.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных