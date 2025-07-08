NZZ: боевые действия помогли украинским олигархам разбогатеть

Издание приводит в пример Герегу, состояние которого варьируется от $1,7 до 2,2 млрд. Он, по словам авторов материала, смог за последние несколько лет расширить свою «империю хозяйственных магазинов» и торговых центров «Эпицентр К». В этом ему помогли тендеры, после нескольких из них он стал «важным поставщиком» для государства.