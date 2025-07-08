NZZ: боевые действия помогли украинским олигархам разбогатеть
В число олигархов Украины, для которых военная экономика стала наиболее выгодной, вошли Андрей Ставницер («Трансинвестсервис»), Андрей Коболев («Нафтогаз Украины»), Александр Герега (строительные гипермаркеты «Новая линия»), Андри Колодюк (венчурный фонд Aventures Capital) и Василий Хмельницкий (холдинг UFuture), сообщила швейцарская газета NZZ.
Издание приводит в пример Герегу, состояние которого варьируется от $1,7 до 2,2 млрд. Он, по словам авторов материала, смог за последние несколько лет расширить свою «империю хозяйственных магазинов» и торговых центров «Эпицентр К». В этом ему помогли тендеры, после нескольких из них он стал «важным поставщиком» для государства.
Колодюк, в свою очередь, занял позицию посредника в центре нового стратегического сектора, а именно добычи и переработки лития, титана и кобальта. Хмельницкий, как указано в материале, находится в прямом контакте с министерством экономики и министерством регионального развития и строительства Украины.
В NZZ считают, что, несмотря на колебания гривны, атаки беспилотников и отказ США от поставок некоторых видов вооружения, «для новых олигархов страны дела шли как обычно».
В марте 2025 г. бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что против десяти крупнейших олигархов Украины следует ввести санкции. Таким образом Маск прокомментировал другую публикацию, автор которой разместил фотографию развернутого перед Белым домом большого украинского флага. Пользователь задался вопросом о том, кто профинансировал эту акцию и «сколько сотен тысяч это стоило». Точных имен тогда Маск не назвал.