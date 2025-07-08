Украина может заменить около 20 своих послов в странах G20

«Оксана Маркарова – одна из наших самых успешных послов, это правда. Чрезвычайно эффективна, харизматична, но у каждого дипломата наверняка есть ротационный цикл», – заявил Сибига, говоря об украинском после в США. Он также передал мнение главы государства Владимира Зеленского, который считает необходимым сменить представителей во всех странах G7 и G20, чтобы усилить их, «в том числе – трек США».