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Украина может заменить около 20 своих послов в странах G20

Ведомости

Процесс замены украинских послов «неизбежен», поэтому сейчас идет подготовка к совещанию, в рамках которого будут определены дальнейшие шаги в этом направлении. В результате стоит ожидать примерно 20 указов, касающихся кадровых перестановок в дипломатических учреждениях страны, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Украинскому радио».

«Оксана Маркарова – одна из наших самых успешных послов, это правда. Чрезвычайно эффективна, харизматична, но у каждого дипломата наверняка есть ротационный цикл», – заявил Сибига, говоря об украинском после в США. Он также передал мнение главы государства Владимира Зеленского, который считает необходимым сменить представителей во всех странах G7 и G20, чтобы усилить их, «в том числе – трек США».

7 июля агентство Bloomberg писало, что во время телефонного разговора 4 июля американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили замену нынешнего украинского посла в США Оксаны Маркаровой. Тогда эту тему, как указано в материале, начал глава Украины. Кандидатами на место Маркаровой источник агентства назвал премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, главу минобороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко.

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