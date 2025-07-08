Лукашенко рассказал, как Путин угощал его козьим молоком
Козье молоко не должно иметь специфического запаха или привкуса, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на племенной завод в Могилеве. Он вспомнил, как его угощал этим продуктом российский лидер Владимир Путин, передает агентство «БелТА».
В ходе визита Лукашенко продегустировал козье молоко и сыры из него, отметив, что продукт «идеальный». Тогда же он сказал, что молоко, которым угощал его Путин, тоже не имело каких-либо специфических свойств.
Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо удвоить поголовье в целом на заводе к 2026 г., т. к. есть спрос. «Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок», – отметил глава государства.
В Могилевской области Лукашенко обратил внимание на то, что на лесных опушках разбросаны бревна. Он призвал очистить пространство к 1 сентября 2025 г., т. к. иначе бревна могут сгнить, несмотря на их востребованность.