ЦРУ готово доложить Трампу о возможном применении химоружия на Украине
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности представить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные, касающиеся предполагаемого применения химического оружия на территории Украины. Об этом он сообщил в ходе заседания президентского кабинета в Белом доме.
«Если будет задокументировано применение химического оружия, это станет грубым нарушением международных норм и правил ведения войны», – подчеркнул Рэтклифф. По его словам, в открытом формате такие сведения разглашать нельзя, однако в закрытом порядке он готов представить их президенту.
Трамп, в свою очередь, подтвердил, что не намерен мириться с подобными нарушениями.
В декабре 2024 г. представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в ходе боев боеприпасы с белым фосфором.
Она добавила, что это указывает на «наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами». Кроме того, это нарушает положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).