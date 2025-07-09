Нардеп Безуглая опровергла заявление Зеленского о дронах-перехватчиках
Украинский нардеп Марьяна Безуглая опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дроны-перехватчики сбивают беспилотники «шахеды». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она заявила, что «законтрактованные» дроны еще ничего не сбивают, ведь документы были оформлены недавно и, по ее словам, с принуждением из-за скандалов.
«Вы же хотите снова подать [Рустема] Умерова на министра обороны. Он вам соврал, что покупает дроны-перехватчики, не знаете?» – написала Безуглая.
В своем сообщении она также призвала Зеленского сказать, «что происходит» и есть ли у руководства Украины «план».
3 июля Зеленский, находясь в Дании, подписал соглашения с несколькими американскими компании о совместном производстве беспилотников. Он заявил, что в течение этого года украинские и американские компании планируют совместно создать «сотни тысяч» дронов, а в следующем – еще больше. Украинский лидер добавил, что у стран «есть еще ракетная программа».