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В США рассмотрят проект о санкциях против работающих с энергосектором РФ банков

Ведомости

Конгрессмены США Зак Нанн (республиканец от штата Айова) и Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси) внесли в палату представителей законопроект Peace Act, который предусматривает санкции против банков, которые финансируют энергетический сектор РФ или ведут бизнес с находящимися под ограничениями российскими организациями. Об этом сообщили на сайте Нанна.

«Как боевой ветеран и бывший сотрудник разведки, я знаю, что одними словами Россию за стол переговоров не усадить», – заявил республиканец.

Документом предлагается ввести обязательные санкции, которые ограничат доступ к американской финансовой системе для любых иностранных банков, которые взаимодействуют с российским энергетическим сектором. В случае принятия проекта президент США Дональд Трамп будет иметь возможность временно приостанавливать данные санкции, но это должно будет сопровождаться обязательным уведомлением конгресса.

Еще в апреле группа американских сенаторов представила законодательную инициативу, направленную на значительное ужесточение санкционного режима в отношении России. Предложенный документ предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. Так, предполагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

9 июля один из авторов проекта, сенатор Линдси Грэм заявил о скором рассмотрении документа в сенате США. 

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