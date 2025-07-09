В США рассмотрят проект о санкциях против работающих с энергосектором РФ банков
Конгрессмены США Зак Нанн (республиканец от штата Айова) и Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси) внесли в палату представителей законопроект Peace Act, который предусматривает санкции против банков, которые финансируют энергетический сектор РФ или ведут бизнес с находящимися под ограничениями российскими организациями. Об этом сообщили на сайте Нанна.
«Как боевой ветеран и бывший сотрудник разведки, я знаю, что одними словами Россию за стол переговоров не усадить», – заявил республиканец.
Документом предлагается ввести обязательные санкции, которые ограничат доступ к американской финансовой системе для любых иностранных банков, которые взаимодействуют с российским энергетическим сектором. В случае принятия проекта президент США Дональд Трамп будет иметь возможность временно приостанавливать данные санкции, но это должно будет сопровождаться обязательным уведомлением конгресса.
Еще в апреле группа американских сенаторов представила законодательную инициативу, направленную на значительное ужесточение санкционного режима в отношении России. Предложенный документ предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. Так, предполагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.
9 июля один из авторов проекта, сенатор Линдси Грэм заявил о скором рассмотрении документа в сенате США.