В США рассмотрят проект о санкциях против работающих с энергосектором РФ банков

Конгрессмены США Зак Нанн (республиканец от штата Айова) и Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси) внесли в палату представителей законопроект Peace Act, который предусматривает санкции против банков, которые финансируют энергетический сектор РФ или ведут бизнес с находящимися под ограничениями российскими организациями. Об этом сообщили на сайте Нанна.